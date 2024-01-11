عضو بـ«النواب»: الموقف المصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مصر مواقفها ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما يتضح من خلال الجهود المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، أو حتى تصريحات القيادة السياسية المصرية في كل المناسبات.

وأضاف «الخولي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية يؤكد على ثوابت غير قابلة للتفاوض أو المساس، وغير قابلة أيضا لإمكانية أن يتلاعب أي طرف بها.

الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

وأشار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن ما أكدته القيادة السياسية أن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وهو ما تم تأكيده في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وأوضح أن مصر أكدت خلالها على ثوابتها وأنها تنطلق لدعم الشعب الفلسطيني فيما يواجهه من حرب بشعة دموية تمت ممارسة فيه كل أشكال التعدي واختراق القانون الدولي من جانب الاحتلال الإسرائيلي، في ظل غطاء أعطته أطراف دولية للكيان المحتل في القيام بجرائمة دون ردع أو محاسبة حتى الوقت الحالي.