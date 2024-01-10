سلاف فواخرجي تدعم القضية الفلسطينية.. كوفية وصورة بجوار «الأقصى»

دعمت الفنانة سلاف فواخرجي، عبر حسابها على «إنستجرام»، القضية الفلسطينة بنشر صورة لها بجوار المسجد الأقصى، مرتدية الكوفية الفلسطينية.

وعلقت «فواخرجي»: «عندما تسكنك فلسطين، عندما تكسوك بالعزة، وعندما تسمو بك قِبْلة وكرامة وقضية.. فلسطين».

سلاف فواخرجي تدعم القضية الفلسطينية

وتحرص سلاف فواخرجي منذ بداية العدوان على فلسطين، على دعم القضية، وفي وقت سابق، نشرت صورة بالكوفية، معلقة: «ليست خيوطاً ونسيجاً وحسب بل ستراً، شرفاً، دفئاً وحب الكوفية».