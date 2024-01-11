وزارة العمل: فرز المستحقين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة إلكترونيا

كشف مصدر بوزارة العمل، أن منحة العمالة غير المنتظمة، سوف تصل لمستحقيها الفعليين على أرض الواقع، ولذلك تسعى الوزارة خلال الفترة الحالية، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف حسن شحاتة وزير العمل، لتحويل منظومة العمالة غير المنتظمة من النظام الورقي، إلى النظام الإلكتروني ضمن خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي.

تقديم وصرف منحة العمالة غير المنتظمة

أضاف المصدر في تصريحات لـ « الوطن» أن تقديم وصرف منحة العمالة غير المنتظمة، سيكون إلكترونيا ضمن منظومة التحول، لافتا إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، لحصر العمالة غير المنتظمة، وإدخال بياناتهم إلكترونيا، بشكل تدريجي إلى أن يتم تعميم منظومة التحول الرقمي والإلكتروني.

وأشار المصدر، إلى أن أهم أهداف التحول إلى النظام الإلكتروني، هو حرص الدولة المصرية على وصول الدعم والرعاية والخدمات لفئة العمالة غير المنتظمة بكل دقة وشفافية.

تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى إلكترونية

وأوضح المصدر، أن مديريات العمل بالمحافظات، تقوم في مرحلة لاحقة بعد اكتمال عمليات الحصر للعمالة غير المنتظمة، بفرز المستحقين فعليا لصرف منحة العمالة غير المنتظمة .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه في خطابه خلال الاحتفال بعيد العمال، مايو الماضي، بصرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء صندوق رعاية ودعم للعمالة غير المنتظمة.

ووفقا لإحصاءات مكاتب العمل بالمحافظات، فإن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر وزارة العمل تبلغ 350 ألف عامل.