عاجل.. موعد صرف الدفعة السابعة من منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه

تستعد مديريات العمل في جميع المحافظات للانتهاء من تقديم بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بسجلات ودفاتر المديريات لوزارة العمل، تمهيدا لبدء صرف المنحة الاستثنائية وقدرها 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها لغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية التي وفرتها الدولة على مدار العشر سنوات الماضية للعمالة غير المنتظمة.

منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السابعة

وتعتبر منحة الرئيس 1000 جنيه الاستثنائية هي الدفعة السابعة، بعد أن صرفت الدولة 6 دفعات متتالية في عهد الرئيس السيسي، إذ تعد من ضمن إنجازات الدولة خلال 10 سنوات ماضية.

ووفقا لمصادر حكومية، فإن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السابعة ستكون خلال شهر ديسمبر المقبل وقبل نهاية العام الجاري، إذ أكدت في تصريحات لـ«الوطن» أن صرف منحة الـ1000 جنيه ستكون على دفعة واحدة من منافذ الصرف المعتمدة وهي ماكينات الـATM، ومكاتب البريد، في القاهرة والمحافظات.

موعد صرف منحة 1000 جنيه عقب تأسيس الصندوق

واوضحت المصادر أنه بمجرد موافقة مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية على تأسيس صندوق طوارئ إعانة العمالة غير المنتظمة، ستكون أولى قراراته تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بصرف منحة استثنائية قيمتها 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة،

الفئات المستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة

وأشارت المصادر إلى أن المستفيدين من منحة 1000 جنيه الاستثنائية يجرى تنقيتهم عن طريق مديريات العمل في المحافظات، للتأكد من عدم استفادتهم من أي من برامج الحماية الاجتماعية مثل معاشات تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي.