‎الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.. 5 طرق متاحة

يترقب أكثر من 350 ألف عامل غير منتظم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن صرف منحة 1000 جنيه، وغيرها من المنح الدورية السنوية التي تصرفها وزارة العمل من خلال مديريات العمل بالمحافظات.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2024 بعد موافقة مجلس النواب

وأكدت مصادر حكومية أنَّ أول منحة سيتمّ صرفها هذا العام ستكون 1000 جنيه، وموعد صرفها عقب موافقة مجلس النواب على مشروع تأسيس صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة.

وأوضحت المصادر، أنَّ هناك 350 ألف عامل غير منتظم على الأقل يستحقون صرف المنحة، وفق أحدث الإحصاءات وعمليات الحصر التي قامت به مديريات وزارة العمل بالمحافظات.

5 طرق للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

وأشارت إلى أن هناك 5 طرق للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، وهي:

- الاستعلام التقليدي بالتوجه إلى مديرية العمل التابع لها العامل غير المنتظم مع إحضار بطاقة الرقم القومي.

- الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، من هنــــــــــا، إذ تخصص وزارة العمل نافذة خاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة.

- الاستعلام عن طريق الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19468 التابع لـوزارة العمل، أو الخط الجديد الذي ستعلن عنه وزارة العمل عقب الإعلان عن بدء صرف المنحة.

ووفقًا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، تستحق العمالة غير المنتظمة الرسمية، فإنّ هذه الفئة تستحق صرف 5 منح دائمة سنويا، وهي منحتي عيد الفطر والأضحى، ومنحة المولد النبوي، ومنحة دخول المدارس، ومنحة الزواج، ومنحة الوفاة للوالدين أو أحد أقارب الدرجة الأولى ، شرط أن يكون العائل والمؤثر.