البحرية الإيرانية تؤكد احتجاز ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان بموجب «أمر قضائي»

أعلنت البحرية الإيرانية، اليوم الخميس، مسؤوليتها عن احتجاز ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان، وأكدت أن احتجاز السفينة «سانت نيكولاس» جاء بموجب أمر قضائي، وذلك وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

وأفادت شركة «إمباير نافيجيشن» أن الناقلة التي استولت عليها إيران، يوجد على متنها 19 بحاراً، هم يوناني و18 فلبينياً، وأضافت أن الناقلة «سانت نيكولاس»، التي استولت عليها إيران، مستأجرة من شركة تركية.