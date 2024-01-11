خبير سياسي: دعم دولي واسع لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إنّ عدداً كبيراً من الدول يدعم الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية، في إطار عمليات الإبادة الممنهجة التي ترتكب ضد الفلسطينيين، على مدار عقود طويلة من قبل قوات الاحتلال، وعمليات الإبادة التي ترتكب على مدار الأسابيع الماضية، وتؤكد طبيعة الجرائم الوحشية التي ترتكب ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

اتهامات وضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «الشيمي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس: «هناك قرارات تتخذ من قبل المحكمة في إطار تشكيلها، ويخضع التداول فيها إلى مجموعة من الاعتبارات والدلائل، والاحتمالات الأكبر أن تصب في إطار وجود اتهامات وضغط على دولة الاحتلال بسبب ما قامت به من عمليات إبادة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني».

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن تنفيذ أي قرار على الأرض، لإيقاف الإبادة يرتبط بتحرك من المجتمع الدولي، ولكن قرارات المحكمة لها جانب أدبي، وليس أكثر من هذا الأمر.