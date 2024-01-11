مساعد وزير خارجية فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يضع شعبنا تحت ظروف غير آدمية

قال السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إن الوقائع في فلسطين تتحدث عن نفسها، فما تفعله إسرائيل بغزة واضح بناء على الأدلة والقوانين، فهم يضعون الشعب بأكمله تحت ظروف غير آدمية، مبينًا أنَّ دولة فلسطين تثمن وتقدر وتدعم الخطوة التاريخية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتحكيها لدعوة ضد إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي أقامتها ضد الشعب الفلسطيني بغزة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للفريق القانوني بجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «لقد وضعت النقاشات اليوم التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بالمحكمة صورة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتي تدل على ارتكاب جريمة إبادة جماعية ولكن بالسياق التاريخي الأشمل والجرائم بحق الشعب بداية من النكبة والاستعمار والتميز العنصري وغيرها من انتهاكات على مدار 75 عامًا فتعتبر لحظة تاريخية للشعب الفلسطيني والإنسانية والنظام الدولي المبني على القانون».

وتابع: «نتقدم بالشكر لكل الدول التي ساندت ذلك الطلب وندعوها للقيام واتباع الخطة الشجاعة التي قامت بها جنوب أفريقيا ودعمها من خلال الدخول مرحلة النقاشات التي تناقش تفاصيل القضية لاحقًا، ونؤكّد أن لا أحد يمكن له الإدلاء بعدم المعرفة والجهل بالجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب وستواصل القيادة الفلسطينية والدولة تسعى لإحقاق الحق الفلسطيني وتنفيذ الحقوق الفلسطينية ومسائلة إسرائيل بكل الجرائم تجاه الشعب».