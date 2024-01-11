إعلامي: دعوى اتهام الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية» تتكون من 84 صفحة

قال الإعلامي محمد أنصاري، إن سلطة الاحتلال الإسرائيلية تمثل لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية، بدعوى اتهامها بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» ضد الشعب الفلسطيني، ذلك بموجب الدعوى التي قدمت للمحكمة في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، على خلفية تورط إسرائيل في جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحددت المحكمة يومي الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الجاري، لعقد جلسات الاستماع.

وأضاف أنصاري، خلال تقرير عرضته «إكسترا نيوز»، أن الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، ترى أن أفعال الاحتلال الإسرائيلي وقتل الفلسطينيين، تأخذ طابع الإبادة الجماعية، لأنّها ترتكب بقصد تدمير الفلسطينيين بغزة، والقضاء على القومية الفلسطينية الأوسع.

وتابع الإعلامي بأنّ الدعوى المقدمة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، تأتي اتساقا مع المسار القانوني الذي اعتمدته دولة فلسطين، لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي، على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، على مدار 75 عاما، مع تطلعات في تحقيق العدالة، وإنهاء المخالفات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.