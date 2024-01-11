كاد يتسبب في كارثة بنيويورك.. نفق سري أسفل معبد يهودي يهدد المباني المجاورة

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن النفق السري، الذي تم العثور عليه تحت كنيس يهودي في مدينة نيويورك، لا يشكل فقط خطراً أمنياً، وإنما يشكل أيضاً خطراً مباشراً على المباني المجاورة، مما ينذر بحدوث كارثة في المدينة الأمريكية المكتظة بالسكان، الأمر الذي دفع السلطات إلى إغلاق أجزاء من المباني المحيطة بشكل مؤقت، وتوجيه اتهامات إلى حاخامات الحركة «اللوبافيتشية»، التي تمتلك المعبد اليهودي، بمخالفة قوانين البناء المعمول بها في نيويورك.

نفق سري أسفل معبد يهودي يهدد المباني المجاورة

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، في تقرير لها اليوم الخميس، أن النفق غير القانوني، أدى إلى إغلاق مبنى مجاور، نتيجة مخاوف تتعلق بسلامته، بعد أن تم اكتشاف إزالة جدران داخل المبنى، خلال عملية حفر النفق، إذ تم إنشاء النفق دون الحصول على تصاريح أو موافقة مسبقة، ولم يكن يحتوي على دعامات كافية، مما أدى إلى إنشاء فتحات في العديد من أجزاء المباني المجاورة، على مستوى القبو.

اشتباكات بين أعضاء حركة «حباد» وعمال البناء

واندلعت اشتباكات بين أعضاء حركة «حباد» المتشددة، وعدد من عمال البناء، الذين استعانت بهم سلطات مدينة نيويورك لسد النفق، باعتباره «غير قانوني»، وتم استدعاء شرطة نيويورك، التي ألقت القبض على 10 أشخاص، وتم تنفيذ قرار إغلاق النفق بالقوة، في حراسة الشرطة.

وفي ديسمبر الماضي، تم اكتشاف النفق أسفل المقر العالمي لحركة «حباد»، كبرى المنظمات اليهودية في العالم، وهو مبنى مشهور في منطقة «كراون هايتس»، ضمن حي «بروكلين»، في نيويورك، كما تم استدعاء عدد من مهندسي الإنشاءات لتقييم الأضرار في المباني المجاورة.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر نفقاً بعرض حوالي 20 قدماً، أسفل قسم النساء في مبنى الحركة اليهودية، بجسب ما أورد موقع «نيويورك بوست» الأمريكي.