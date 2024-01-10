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لحظة إخراج متطرفين يهود من نفق سري أسفل مدينة نيويورك (فيديو)

كتب:

فادية إيهاب
11:35 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
إخراج يهود من نفق

إخراج يهود من نفق

كشفت لقطات مصورة ومتداولة عبر الصحف العالمية لحظة إخراج متطرفين يهود من نفق سري أسفل مدينة نيويورك الأمريكية، والذي ترتبط قصته بإحدى أبرز الجماعات اليهودية في نيويورك والذين سببوا حالة من الفوضى عندما اشتبكت إحدى عناصره مع الشرطة الأمريكية بسبب نفق تمّ بناؤه سرًا للوصول إلى المعبد اليهودي الرئيسي للحركة.

لحظة خروج اليهود من النفق 

وبحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إنَّه تمّ اكتشاف النفق «ممر بين مقر المجموعة (حركة حباد لوبافيتش) وممتلكات مجاورة» لأول مرة في أواخر العام الماضي، وفقًا لتقارير إخبارية محلية ـ ولكن بعد ظهر يوم الاثنين- بعد إحضار شاحنة أسمنت لملأها حاول بعض الرجال اليهود عرقلة هذه الجهود.

وتمّ استدعاء الشرطة، وقال الضباط إنَّهم عثروا على مجموعة من الرجال يقتحمون جدار مكان الصلاة المؤدي إلى النفق، وبعد مواجهة نتجت عن ذلك، والتي تضمنت مناوشات مع الضباط، تمّ القبض على 9 أشخاص، وفقًا لمكتب المدعي العام لمنطقة بروكلين.

تعليق الشرطة الأمريكية

ووصف موتي سيليجسون المتحدث باسم لوبافيتشر، أولئك الذين أنشأوا النفق بأنهم مجموعة من الطلاب المتطرفين، قائلًا في بيان مكتوب إنَّه «من الواضح أن هذا أمر محزن للغاية لحركة لوبافيتش، والجالية اليهودية في جميع أنحاء العالم».

ووقع الصراع في 770 إيسترن باركواي في كراون هايتس، بروكلين، المقر العالمي للحركة، والذي غالبًا ما يشار إليه ببساطة باسم 770 وهو أحد أهم المواقع الدينية في المدينة، ولم يعرف بعد من الذي بنى النفق بالضبط وكيف فعلوا ذلك أو ما كانوا يأملون في تحقيقه بحسب الصحف الأمريكية.

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