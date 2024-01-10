أحمد موسى: الرئيس السيسي رفض كل الإغراءات.. حفاظا على القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي أحمد موسى، عدم صحة ما يجري تداوله من أنباء حول تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح، قائلاً: «لا صحة لتحصيل رسوم إضافية بالمعبر».

أكد ببرنامجه «على مسئوليتي»، والمُذاع على قناة «صدى البلد»، أنَّ مصر تعالج نحو 25 ألف مواطن فلسطيني في المستشفيات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أعلن أن ما يجري تحصيله فقط الرسوم الرسمية المنظمة وفقا لهيئة المواني البرية ولا زيادة في تلك الرسوم، وأن مصر هي أكبر دولة أسهمت بمساعدات وإعانات لقطاع غزة بنسبة 70%».

مصر أدخلت 70% من المساعدات الإنسانية إلى غزة

وتابع «موسى»: «مصر اللي عندها أزمة اقتصادية أدخلت 70% من المساعدات لغزة، والعالم بيسهم بـ30% فقط، ومصر تتعرض دائما لحملات تشويه، ونحن نعلم من وراء تلك الحملات، لكن شعب مصر واع، وكل ده ضغط وتشويه على الدولة من اللجان الإلكترونية، والمعبر لم يغلق ساعة واحدة من جانب مصر، منذ السابع من أكتوبر 2023».

ونوه أحمد موسى، إلى أن مصر عرض عليها مغريات اقتصادية ومالية، والرئيس السيسي رفض كل تلك المغريات، من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية، من خلال بقاء الشعب في أرضه وعدم تصفية القضية، ومصر أكثر بلد دفعت وتدفع الثمن، ومصر والأردن وفلسطين أكثر الدول المتأثرة بشكل مباشر، ولهذا جرى عقد القمة الثلاثية لرؤساء هذه الدول اليوم.

واستكمل : «كل من يساعد إسرائيل على القتل شريك في الإبادة، ورفض أمريكا لوقف إطلاق النار يدينها في دعوى جنوب إفريقيا، وتحية للصين وروسيا وكل الدول الحرة التي تساند فلسطين».