«النقل» تنفذ أعلى كوبري في مصر بمسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

نشرت الهيئة العامة للطرق والكباري، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن كوبري خور مايو، أعلى كوبري في مصر، وهو أحد أهم الأعمال الصناعية بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح».

أبرز المعلومات عن كوبري خور مايو

- يربط مشروع كوبري خور مايو، بين ضفتي جبلين يمر بينهما مجرى سيل رئيسي بمنطقة مايو لمسار القطار السريع.

- يتكون الكوبري من 9 محاور بطول إجمالي للأعمال الخرسانية 550 مترا، بعرض 14 مترا.

- يعتبر الكوبري هو الأعلى المنفذ بمصر.

- يبلغ ارتفاع 2 من محاوره 80 مترا، والباقي بارتفاعات متدرجة على محاور تم تشكيلها على متدرجات بأسطح الجبلين.

- يتم تنفيذ الهيكل العلوي باستخدام نظام العربات المتحركة بارتفاع 8 أمتار على ارتفاع 80 متر بطول 340 متر.

- هناك 3 محاور من الباكيات المعدنية طول كل محور 60 مترا، بوزن إجمالي 2250 طن، سيتم تنفيذها بنظام «deck pushing».

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، أن القطار الكهربائي السريع، يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والتي تسعى الدولة للتوسع فيها، موضحة أن القطار يخدم المناطق والتجمعات العمرانية والتنموية سواء الزراعية أو السياحية.