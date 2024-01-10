«النقل» تستعرض مشروعاتها في «2024 - 2030».. منها القطار السريع

حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أبرز المستهدفات لـ«2024 - 2030» في ملف النقل، موضحة استهداف زيادة استثمارات النقل والتخزين إلى 1529 مليار جنيه خلال الفترة «2024 – 2023»، وإنشاء 34 محور نقل، و1160 كوبري علوي، فضلاً عن رفع طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى 3.5 مليون راكب يومياً في عام 2030.

زيادة استثمارات النقل والتخزين

ووفق وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024 - 2030»، والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030، جاءت كالآتي:

- استهداف زيادة استثمارات النقل والتخزين إلى 1529 مليار جنيه، خلال الفترة «2024 – 2023»، مقابل 1317 مليار جنيه، خلال الفترة «2014 – 2023».

- 680 مليار جنيه إجمالي قيمة الإنفاق الحكومي المستهدفة على مشروعات البنية الأساسية، خلال الفترة «2024 – 2023».

- زيادة متوسط معدل نمو ناتج قطاع النقل والتخزين بالأسعار الثابتة إلى 6% عام 2030، مقارنة بنحو 4.7%، خلال الفترة «2014 – 2023».

- %50 نسبة الزيادة في إجمالي أطوال محاور الطرق الجديدة خلال الفترة «2024 – 2030» لتصل إلى 10 آلاف و500 كيلومتر.

مشروع القطار الكهربائي السريع

- رفع طاقة نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 25 مليون طن عام 2030، مقارنة بنحو 4.5 مليون طن في عام 2022.

- إنجاز مشروعات قومية عملاقة في مجال النقل خلال الفترة «2024 – 2030»، من بينها مشروع القطار الكهربائي السريع بتكلفة 544 مليار جنيه، والمونوريل بتكلفة 26 مليار جنيه، وتطوير مترو الأنفاق بتكلفة 341 مليار جنيه.

- مستهدف إنشاء 34 محورا على النقل، و1160 كوبري علوي خلال الفترة «2024 – 2030» مقارنة بـ 13 محورا و1000 كوبري، خلال الفترة «2014- 2023».

- رفع طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى 3.5 مليون راكب يومياً، في عام 2030، مقارنة بنحو مليون راكب يومياً، خلال الفترة «2014 – 2023».