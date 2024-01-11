«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ تطوير ميناء السخنة بالأرقام.. تفاصيل مهمة  

كشفت وزارة النقل بالأرقام نسب تطوير ميناء السخنة، موضحة أن أعمال التطوير تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتأتي اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، ويُعتبر الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي «السخنة - الدخيلة».

تطوير ميناء السخنة

وفق تقرير لوزارة النقل، ترصد «الوطن» مستجدات تنفيذ تطوير ميناء السخنة بالأرقام:

- نسبة أعمال تنفيذ الحفر الجاف بلغت 91%.

- تم الانتهاء بنسبة 100% من الأحواض

- جار العمل في ساحات التداول

- بلغت نسبة أعمال التكريك 54%

- يبلغ إجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب

- تنفيذ 17 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف

- تنفيذ 20.8 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التكريك

- بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 72%

- بلغت نسبة تنفيذ أعمال الأرصفة 93.85%

- بلغت نسبة تنفيذ أعمال حواجز أمواج الميناء 99%

- بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق الداخلية 72%.

نقلة نوعية في الموانئ المصرية

وفي سياق متصل، علقت الدكتورة آية الجارحي، مساعد عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات، على أعمال تطوير الميناء، قائلة إن أعمال التطوير التي تتم حالياً ستحقق نقلة نوعية في الموانئ المصرية، خاصة وأن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لتطويرها في الفترة الأخيرة.

وأضافت الدكتورة آية الجارحي، لـ«الوطن»، أن الموانئ المصرية لديها ميزات تنافسية تعزز من تجارتها المحلية والدولية، مؤكدة أن وزارة النقل بذلت جهوداً كبيرة في الفترة الأخيرة لعقد شراكات كبرى مع مختلف الخطوط الملاحية العالمية، الأمر الذي يجلب العملة الصعبة.