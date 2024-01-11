«الشباب المصري» يتلقى دعوة لرصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إندونيسيا

تلقى مجلس الشباب المصري دعوة من جمهورية إندونيسيا لرصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها الشهر المقبل في دولة إندونيسيا، وجاء في الدعوة التي تلقاها الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، من السيد لطفى رؤوف سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة نيابة عن الحكومة الاندونيسية.

رصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية

وجاء ذلك تقديراً للدور البارز الذي يلعبه مجلس الشباب المصري في رصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية حول العالم سواء في تجربة متابعة الانتخابات المحلية في الدنمارك عام 2017 أو الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 أو تجارب المتابعة في المنطقة العربية في لبنان والبحرين والأردن وأخيراً الدور البارز في رصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية الشهر الماضي والسمعة الطيبة للمجلس في إدارته لعملية الرصد والمتابعة باحترافية ومهنية كاملة وتطبيقه لأعلى المعايير الدولية في الشفافية والنزاهة.

وأعرب الدكتور محمد ممدوح عن شكره وتقديره للحكومة الإندونيسية على هذه الدعوة، مؤكداً على استعداد مجلس الشباب المصري للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، حيث إن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص مجلس الشباب المصري على تعزيز التعاون ومد جسور التواصل مع الدول الصديقة للدولة المصرية، ودعم مسيرة الديمقراطية والتنمية في هذه الدول.

وأضاف ممدوح أن مجلس الشباب المصري يمتلك خبرة واسعة في رصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، حيث شارك في رصد ومتابعة العديد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العديد من الاستحقاقات الانتخابية العامة حول العالم.

متابعة الانتخابات في إندونيسيا

وأوضح ممدوح أن مجلس الشباب المصري سيرسل وفداً من أعضائه لرصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إندونيسيا، وذلك بهدف تقديم تقرير مفصل عن سير العملية الانتخابية وضمان شفافيتها ونزاهتها.

وتعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إندونيسيا من أهم الاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى في العالم خلال العام الجاري، حيث تشهد منافسة شرسة بين العديد من المرشحين.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة، كما تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأيضاً المجالس المحلية في إندونيسيا بشكل دوري كل خمس سنوات.

وأضاف ممدوح تتمتع مصر وإندونيسيا بعلاقات تاريخية ودبلوماسية متميزة تمتد لأكثر من 70 عامًا، حيث تم توقيع أول اتفاقية تعاون بين البلدين في عام 1953.

كما تركز العلاقات بين مصر وإندونيسيا على العديد من المجالات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد والاستثمارات والتبادل الثقافي والتعليم، كما تتعاون الدولتان في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مثل مكافحة الإرهاب وتغير المناخ.

ومن المتوقع أن تستمر العلاقات بين مصر واندونيسيا في التطور في السنوات المقبلة، حيث تبحث الدولتان عن فرص جديدة للتعاون في مختلف المجالات.