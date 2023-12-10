مجلس الشباب المصري: اللجان الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين

أصدر مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقريره الأول منذ قليل، عن وقائع الساعات الأولى من تصويت المصريين لاختيار رئيسهم في انتخابات تعددية، تشهدها البلاد من أجل إرساء وتعزيز قيم التشاركية وقبول الرأي والرأي الآخر.

وأكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، بدء غرفة عمليات المجلس، بالمقر الرئيسي، لمتابعة العملية الانتخابية منذ بداية فتح اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحا، لتلقي شكاوى جموع الناخبين أثناء العملية الانتخابية، مضيفا أن المجلس دشن عددا كبيرا من غرف العمليات بجميع المحافظات، لتلقي التقارير من خلال المتابعين والراصدين الميدانين، المتواجدين بجميع اللجان الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، خلال التقرير الصباحي لليوم الأول للانتخابات الرئاسية، الذي يصدر بعدد من اللغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للمجلس، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا خلال الساعة الأولى للمشاركة للإدلاء بأصواتهم، في اختيار رئيس الجمهورية المقبل بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا انتظام مبدأ في عملية التصويت.

وأشار ممدوح، إلى أنن هناك تجاوب ملحوظ من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن هناك كثافة إقبال مرتفعة متمنيا استمرار توافد الناخبين للمقرات الانتخابية طوال الثلاث أيام، موضحا أن أعلى نسبة للفئات في المشاركة فئة الشباب ويليها النساء، ومنتظرين مشاركة ذوي الإعاقة وكبار السن لأختيار رئيس مصر المقبل، مضيفاً أن المتابعين على مستوى الجمهورية أكدوا في تقاريرهم صباح اليوم بوجود الحبر السري وصناديق الاقتراع و كافة الستائر باللجان الفرعية للحفاظ على خصوصية التصويت في أختيار رئيس الجمهورية.

واختتم الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، حديثة خلال التقرير الصباحي لمتابعة العملية الانتخابية، بالتأكيد على التواجد الدائم والمستمر خلال توقيت التصويت خلال أيام العملية الانتخابية، وتقديم بث مباشر من أمام مقرات اللجان الانتخابية بالـ27 محافظة، مؤكدا استمرار إصدار التقارير على مدار اليوم، خلال العملية الانتخابية، ورصد كل ما نشر بوسائل الإعلام الأجنبية، لنقل الصورة للمصريين بالخارج المتابعين للعرس الانتخابي.