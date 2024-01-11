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فريق جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: 10 أطفال تبتر أطرافهم يوميا في غزة

كتب:

هانى حسن
02:27 م | الخميس 11 يناير 2024
جلسة محكمة العدل الدولية

جلسة محكمة العدل الدولية

قال عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام العدل الدولية، إن أكثر من 10 أطفال تبتر أطرافهم يوميا في غزة، والمجتمع الدولي يستمر في خذلان الشعب الفلسطيني، وأن إسرائيل أضعفت الشعب الفلسطيني على مدار 16 عاما من الحصار، والفلسطينيون في غزة لا يحصلون على الغذاء والماء.

 

وأضاف أن 70 ألف طالب فلسطيني محرومون من الذهاب للمدارس، و60% من المنشآت التعليمية دمرها القصف الإسرائيلي، ومئات المعلمين والأكاديميين في قطاع غزة قتلوا.

وأشار خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية المتعلقة بالنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى وجود تقارير تشير إلى استخدام إسرائيل سياسة التعذيب بحق الفلسطينيين، ومشاهد توضح وجود فلسطينيين في العراء، وأن عائلات فلسطينية بأكملها جرى مسحها من قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي وأطفال كثيرون نجوا دون ذويهم، موضحا أن خطر انتشار المجاعة في قطاع غزة يتزايد.

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