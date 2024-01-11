بروتوكول بين «حياة كريمة» والبترول والصحة لتطوير وحدة الزعفرانة بالبحر الأحمر

كشفت مؤسسة «حياة كريمة» عن توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى جديد بين المؤسسة ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الصحة والسكان؛ بهدف رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، فى إطار سعى مؤسسة حياة كريمة لزيادة عدد الشراكات الفاعلة مع الهيئات المانحة، كجزء من المسؤولية المجتمعية لهذه الهيئات.

رفع كفاية الخدمة الصحية

يأتى هذا البروتوكول ضمن مشروع تقدمه شركة «جمسة» للبترول «جمبيتكو»، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لرفع كفاية الخدمة الصحية المقدمة لأهالي قرية الزعفرانة، وتوفير المستلزمات الطبية وحملات التوعية اللازمة، بما ينعكس على صحة وسلامة المواطنين.

شهد توقيع البروتوكول كل من الدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، واللواء وائل شوقي، مستشار المؤسسة للعلاقات الخارجية، والمهندس محمد الصديق علي، مدير القطاع الهندسى للمؤسسة، وشنا مسعود، مدير قطاع العلاقات الخارجية.

توقيع برتوكول تعاون

وقع البرتوكول عن شركة «جمسة» المهندس محمد المليجي، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، والجيولوجي عادل سماحة، المدير العام والعضو المنتدب، بحضور الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المشروعات القومية، والدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، والمهندسة وسام صقر، عضو المكتب الفني لوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس مدحت شعبان، مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للمسؤولية المجتمعية، والمهندس توفيق دياب، والمهندس ديفيد توماس، ممثلين عن شركة «كايرون»، والمحاسب سارة عبدالهادي، مدير عام المسؤولية المجتمعية بشركة «جمسة» للبترول.