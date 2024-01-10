محافظ المنوفية يستعرض نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في القرى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمنفذة في عدد من القطاعات المختلفة بقرى مركزي أشمون والشهداء وإجراءات التسليم النهائي للمشروعات.

نسب تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري

وتناول اللقاء نسب تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات بنطاق مركزي أشمون والشهداء، خاصة قطاعات الصحة والتضامن الاجتماعي والطرق والكهرباء، فضلاً عن عرض موقف تسليم القري المنتهية الأعمال، ومناقشة بعض الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم ووضع الحلول المناسبة لتلافيها.

إنهاء المشروعات في مواعيدها

وخلال الاجتماع، وجه محافظ المنوفية بإنهاء إجراءات مقايسات الكهرباء لـ54 قرية فوراً تمهيداً للإستلام النهائي للمشروعات، من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما وجه المحافظ بإعداد خطاب لوزارة الصحة لتسريع إجراءات التسليم النهائي لـ 5 وحدات صحية ، وكذا تلافي ملاحظات الدفاع المدني وإجراء المعاينات اللازمة لضمان الانتهاء من الأعمال المتبقية لتلك المشروعات وتحقيق أعلي معدلات إنجاز.