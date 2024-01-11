«صحة قنا»: الكشف على 705 حالة ضمن قافلة طبية لـ«حياة كريمة» في أبوتشت

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية بلاد المال بحري بأبوتشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا، لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

قافلة طبية مجانية

وأضاف عبد الباقي، في بيان صحفي، أن القافلة الطبية المجانية نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 705 مواطن في 6 تخصصات طبية بواقع، «212 حالة باطنة، 30 حالة جراحة، 63 حالة أمراض نساء وتوليد، و257 حالة طب أطفال، و29 حالة تنظيم أسرة و114 أسنان»، لافتا إلى أنه تم صرف العلاج بالمجان، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 101 حالة، و36 حالة موجات صوتية، و4 حالات أشعة عادية، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 34 حالة، وتحويل حالة تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

عقد ندوات للتثقيف الصحي

‏‪ ‬من جانبه، أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي، استفاد منها 74 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية «الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا»، الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية، ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل، والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.