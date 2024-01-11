خالد الجندي يوضح الفرق بين العفو والصفح في القرآن

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، دكتوراة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنَّ الله عز وجل – في محكم آياته ينسب إليه العفو والمغفرة والرحمة، ولكنه – سبحانه - ما نسب إليه في القرآن الكريم، الصفح، إنما نسبه إلينا نحن عباده، موضحًا: «لأن الله سبحانه لا يتحول ولا يتغير وليس كمثله شيء، والصفح يقتدي إدارة وجه أي لي صفحة العنق، تعالى الله عن ذلك».

ومن ناحيته، أوضح الشيخ خالد الجندي، في حواره ببرنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الصفح معناه ألا يبقى في النفس شيئًا، والله – سبحانه – لا يُبقي في نفسه شيء، ولا يتخزن تباعًا كراهية – حاشاه – ولا يضمر سوءا والعبد يُذنب ويعود فيغفر الله له ثم يعود العبد للذنب فيعود ربنا يغفر لعبده.

وتابع الشيخ خالد الجندي: «في إحدى المرات كان أبي ذر – رضي الله عنه – يجلس مهموماً ليسأله النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، عن سبب حزنه، ليجيب أنه امرؤ خطاء، ليرد عليه النبي أن يذهب ويستغفر، ولا تعقيد في ديننا الحنيف، وأكد عليه النبي أنه لو عاد وأذنب عليه أن يعود ويستغفر حتى لو كثر خطؤه، وأنه عليه أن يعلم أن رحمة الله عليه أعظم وأكثر من إكثاره على نفسه بالذنب.