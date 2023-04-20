الشيخ رمضان عبدالمعز يبدأ برنامج «لعلهم يفقهون» على قناة الناس بتكبيرات العيد

بدأ الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون» بتكبيرات العيد، مضيفا: «كل عام وحضراتكم بخير وصحة وعافية وسعادة وطمأنينة ورحمة وستر وكرم وفضل من الله».

تكبيرات العيد

وقال رمضان عبدالمعز خلال البرنامج المُذاع على قناة الناس: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وتابع: «كل عام ومصرنا الحبيبة وجميع الأشقاء والبلدان بخير ونعمة من الله تبارك وتعال».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.