محافظ أسوان يكرم مكتب قادرون باختلاف بالقليوبية ضمن مبادرة «اعرف بلدك»

كرم اللواء محافظ أسوان مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال احتفالية شهدتها محافظا أسوان، بحضور الدكتورة هدى أبوضيف، عضو مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة، ومحمود شعبان، معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ومنسق مكتب قادرون باختلاف.

ويأتي الاحتفال الذي شهدته محافظة أسوان اليوم في إطار مبادرة «اعرف بلدك»، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب قادرون باختلاف بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير في الفترة من 5 إلى 12 يناير الحالي في مدينتي الأقصر وأسوان.

اهتمام كبير من وزارة الشباب بأنشطة قادرون باختلاف

صرح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بأنشطة مكتب قادرون باختلاف بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مشيرًا إلى جهود مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة وتعاونه مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات في تنفيذ الأنشطة القومية ومراكز الابتكار والفنون، ومراكز التخاطب بهدف دمج ذوي الهمم في المجتمع وتنمية مهاراتهم، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والثقافية والاجتماعية في جميع المجالات.

من ناحية أخرى، تستعد محافظة أسوان للاحتفال بعيدها القومي في 15 يناير الحالي، والذي يصادف الذكرى السنوية لانتهاء بناء السد العالي في 15 يناير عام 1971.

أسوان تحتفل بالعيد القومي

وسيشهد العيد القومي لمحافظة أسوان، الذي سيقام في منتصف يناير، افتتاح عدد من المشروعات الهامة داخل المحافظة، ويمثل قفزة تنموية في المنطقة ومن بين المشروعات التي تشهد المحافظة افتتاحها خلال الاحتفالات، مكتبة مصر العامة وهدد من مشروعات البنية التحتية والخدمات.