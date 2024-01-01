مواعيد تدريبات مكتب قادرون باختلاف في الشرقية لذوي الهمم

قال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن مكتب «قادرون باختلاف» يواصل تدريبات مركز الفنون وتنمية الإبداع لذوي الهمم بمركز شباب ناصر من أجل تنمية المهارات للمتدربين المستهدفين.

الإعاقات المستهدف تدريبها

وأشار عبدالعظيم إلى أنه يتم تنفيذ التدريبات بهدف تنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة من ذوي الهمم بمحافظة الشرقية ومحاولة دعمهم بمختلف الأنشطة الرياضية، الفنية، الفن تعبيري والمشغولات اليدوية، لافتا إلى أن المركز يضم ذوي القدرات والهمم من أصحاب الإعاقات المختلفة مثل: العقلية، المكفوفين، الحركية والصم وضعاف السمع.

مواعيد التدريبات لذوي الهمم

وأوضح أنه يتم تنفيذ التدريبات لقادرون باختلاف بالشرقية يومي الاثنين في الساعة 4 عصرا والجمعة الساعة 10 صباحا في كل أسبوع بمركز شباب ناصر لتطوير واستثمار قدرات الأطفال والشباب من ذوي الهمم.

توجيهات وزير الشباب والرياضة

يأتي ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ومحمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير وإشراف الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة ومكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة، متمثلا في الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة هدى أبو ضيف وتنفيذ مسؤولي مكتب قادرون باختلاف بالمديرية ممثلين في الدكتور هابي سعودي.