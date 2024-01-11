تفاصيل جديدة عن أول مطعم بالمجان في مصر.. ما القصة؟

حب الخير فطرة إنسانية تولد مع الإنسان، وهناك العديد من المبادرات المجانية التي يتم إطلاقها لمساعدة غير القادرين، آخرها المطعم المجاني «فراتللو» وهو أول فرع لسلسة مطاعم الأخوة الإنسانية، حيث يوفر وجبات غذائية متكاملة ومجانية للأسر الأكثر احتياجا لتعزيز التكافل المجتمعي.

الوجبات التي يقدمها المطعم

وجبات مجانية متكاملة يقدمها المطعم للأسرة والأفراد غير القادرين، وكذلك يتم تقديم الوجبات إلى جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال مساهمة الأشخاص القادرين لتحمل عبء تكلفة وجبة لغير القادرين، وفقا للبيان الذي نشرته وزارة التضامن عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أنواع مختلفة من الأطعمة تضمها الوجبات التي يتم تقديمها داخل المطعم للجميع دون تفرقة، بالإضافة إلى تقديم وجبات مخصصة للأطفال بقيمة غذائية وصحية متكاملة على طريقة تجربة «الوجبة السعيدة» التي تكون متوفرة بالمطاعم التجارية.

افتتاح المطعم المجاني

حضر افتتاح المطعم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وأيضا المونسنيور الدكتور يوأنس لحظي جيد، رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة سابقا، ومجموعة كبيرة من السفراء والشخصيات العامة.

مساهمة وزارة التضامن في المطعم

تساهم وزارة التضامن الاجتماعي في سلسلة مطاعم «فراتللو» بنسبة 20% من المشروع، وذلك من أجل التعزيز من هدفه الذي يتمثل في برامج دعم المواطنين وفقا لما ذكرته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن خلال كلمتها، مشيرة إلى أن المطعم يعد نموذجا للتكافل المجتمعي والمساهمة في العدالة الاجتماعية.