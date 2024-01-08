«الصحة» تقدم نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. تحذير من تناول هذه الأطعمة

وجّهت وزارة الصحة والسكان، رسالة مهمة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، بضرورة التوقف عن تناول المخللات، مشيرة إلى أنه يمكن استبدال المخللات بطبق من السلطة المتكون من 5 ثمرات من الخضار للحفاظ على صحتهم إذ أن تناول المخللات يؤدي إلى زيادة ارتفاع الضغط والسمنة وتضرر الكلى بسبب كثرة الأملاح.

نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم

وقدمت وزارة الصحة، في تقرير رسمي عممته على مديريات الشؤون الصحية، مجموعة من النصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وجاءت على النحو التالي:

- ضرورة خفض التوتر.

- الحرص على الحصول على قسط من النوم كافيا.

- اتباع نظام غذائي مفيد لصحتك.

- تقليل كمية الملح «الصوديوم».

- الحفاظ على قياس الضغط بشكل منتظم.

الكشف المبكر خلال حملة 100 يوم صحة

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم خلال حملة 100 يوم صحة والتي تقدم كافة الخدمات الطبية في مختلف التخصصات دون أن يتحمل المواطنين أعباء مالية، لافتة إلى أن الحملة توجد داخل الوحدات الصحية وتعمل على مدار الأسبوع ماعدا يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات والتوجيه للذهاب إلى أقرب وحدة صحية لك للاستفادة من خدمات حملة 100 يوم صحة.