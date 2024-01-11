بعد تحذير الأرصاد من طقس بارد غير مستقر.. أطعمة تساعد على تدفئة الجسم

تقلبات جوية مفاجئة تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية تسببت في انتشار نزلات البرد والإنفلونزا خاصة بين الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة وكبار السن نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، ما يجعل الكثيرون يبحثون عن الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تدفئة الجسم لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

أطعمة تساعد على تدفئة الجسم

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن انخفاض درجة حرارة الجسم يقلل المناعة، كما يسبب الطقس البارد الشعور بالتعب والنعاس مع انخفاض حرارة الجسم، لذلك يجب ارتداء ملابس شتوية، مع تناول وجبات أغذية طبيعية متوازنة في الكم والنوع لتثبيت درجة حرارة الجسم.

وتابع «بدران» أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على استقرار حرارة الجسم، مثل شوربة العدس وشوربة البصل وأيضا شوربة حمص الشام، وكذلك شوربة الفول النابت، بالإضافة إلى شوربة الدجاج والخضار المسلوق الساخن، حيث تساعد الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سي، كالفلفل الملون والجوافة والكيوي والبروكلي والحمضيات والفراولة على تقوية جهاز المناعة وتحمل الطقس البارد.

وأضاف استشاري المناعة، أنه يفضل تتاول الخضراوات الخضراء الورقية الطازجة ذات اللون الأخضر الداكن مثل الفجل والجرجير والبقدونس والشبت والكرافس والنعناع والسبانخ، لأنها تساعد على تدفئة الجسم، كما تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة، ما يساهم في تقوية المناعة.

وكذلك يساهم تناول الفواكه المجففة والمكسرات، وتناول البروتين الحيوانى كاللحوم والأسماك والطيور والبيض، والنباتي كالبقوليات، في الإحساس بالدفء.

من ضمن الأطعمة التي تساعد على تدفئة الجسم خلال درجات الحرارة المرتفعة الزبادي الغني بالبروتين، والذي يساعد الجسم على البقاء متزناً حرارياً ويمكن تناول البسكويت قليل السكر والكعك المصنوع من دقيق الحبوب الكاملة كالقمح والشعير والشوفان، بحسب «بدران»، مشيرا إلى أنه يفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين الحيواني لما له من تأثير حراري عالي، حيث تحافظ على نسبة السكر في الدم عند مستوى ثابت بين الوجبات، ما يكسب الجسم الشعور بالشبع والدفء.

هيئة الأرصاد الجوية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الأيام القادمة في الفترة من 12 إلى 17 يناير 2023 يكون الطقس مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، وأيضا الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، بينما تكون السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد مائلة للدفء وكذلك جنوب سيناء.