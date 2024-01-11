19 منطقة تسجل درجة حرارة أقل من 10 مئوية.. سانت كاترين في الصدارة

بحسب بيانات غرف عمليات المحافظات، تشهد محافظات ومدن الجمهورية، انخفاضًا في درجات الحرارة اليوم، وهناك 19 منطقة، درجة الحرارة بها تصل إلى أقل من 10 مئوية، فيما تمثل 3 مناطق بها، الأكثر برودة.

قائمة المدن الأكثر برودة اليوم

ووفق توقعات غرف عمليات المحافظات، فإن قائمة المدن الأكثر برودة اليوم الخميس، جاءت كما يلي:

- سانت كاترين: درجة الحرارة العظمى 12 درجة والصغرى 2 مئوية.

- نخل: الحرارة العظمى 18 درجة والصغرى 3 درجات مئوية.

- سيوة: العظمى 18 درجة والصغرى 3 درجات مئوية.

ـ أسيوط: العظمى 18 درجة والصغرى 5 درجات مئوية.

مدن درجة الحرارة بها أقل من 10 درجات

وكشفت بيانات غرف عمليات المحافظات، أنّ هناك عددًا من المدن، تسجل درجة الحرارة بها أقل من 10 درجات مئوية، وهي:

- سوهاج: العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.

- المنيا: العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجات مئوية.

- بني سويف: العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.

- الوادي الجديد: العظمى 21 درجة والصغرى 6 درجات مئوية.

- قنا: العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.

- الفيوم: العظمي 18 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.

- سيوة: العظمى 16 درجة والصغرى 6 درجات مئوية.

- السلوم :العظمى 17 درجة والصغرى 6 درجات مئوية.

- العاصمة الإدارية: العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.

- 6 أكتوبر: العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.

- وادي النطرون: العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.

- السويس والإسماعيلية: العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.

- العريش: العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.

- رفح: العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.

- رأس سدر: العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.