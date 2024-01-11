19 منطقة تسجل درجة حرارة أقل من 10 مئوية.. سانت كاترين في الصدارة
كتب:
حمدي عبد الله
04:04 ص | الخميس 11 يناير 2024
طقس بارد - أرشيفية
بحسب بيانات غرف عمليات المحافظات، تشهد محافظات ومدن الجمهورية، انخفاضًا في درجات الحرارة اليوم، وهناك 19 منطقة، درجة الحرارة بها تصل إلى أقل من 10 مئوية، فيما تمثل 3 مناطق بها، الأكثر برودة.
قائمة المدن الأكثر برودة اليوم
ووفق توقعات غرف عمليات المحافظات، فإن قائمة المدن الأكثر برودة اليوم الخميس، جاءت كما يلي:
- سانت كاترين: درجة الحرارة العظمى 12 درجة والصغرى 2 مئوية.
- نخل: الحرارة العظمى 18 درجة والصغرى 3 درجات مئوية.
- سيوة: العظمى 18 درجة والصغرى 3 درجات مئوية.
ـ أسيوط: العظمى 18 درجة والصغرى 5 درجات مئوية.
مدن درجة الحرارة بها أقل من 10 درجات
وكشفت بيانات غرف عمليات المحافظات، أنّ هناك عددًا من المدن، تسجل درجة الحرارة بها أقل من 10 درجات مئوية، وهي:
- سوهاج: العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.
- المنيا: العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجات مئوية.
- بني سويف: العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.
- الوادي الجديد: العظمى 21 درجة والصغرى 6 درجات مئوية.
- قنا: العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.
- الفيوم: العظمي 18 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.
- سيوة: العظمى 16 درجة والصغرى 6 درجات مئوية.
- السلوم :العظمى 17 درجة والصغرى 6 درجات مئوية.
- العاصمة الإدارية: العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.
- 6 أكتوبر: العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.
- وادي النطرون: العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.
- السويس والإسماعيلية: العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.
- العريش: العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.
- رفح: العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.
- رأس سدر: العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.