جنازة جماعية لأم وبناتها الثلاث رحلن اختناقا من موقد تدفئة ببني سويف

شيع أهالي قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأحد جثامين أم وبناتها الثلاثة، اللائي لقين مصرعهن نتيجة اختناقهن بـ غاز ثاني أكسيد الكربون، والذي انبعث من موقد التدفئة داخل منزلهن بالقرية أثناء تدفئتهن نظراً لبرودة الجو.

تأدية صلاة الجنازة على أم وبناتها الثلاث توفين اختناقا داخل منزلهن في بني سويف

وأدى المئات من أهالي القرية صلاة الجنازة على جثامين الأم وبناتها الثلاثة بالمسجد الكبير في القرية وسط حالة من الحزن التي انتابت الجميع وبكاء السيدات وصدمة الزوج، قبل أن يتم نقلهن للمقابر.

مصرع أم وبناتها الثلاث توفوا اختناقا داخل منزلهن

ولقيت أم مصرعها وثلاثة من بناتها، صباح اليوم الأحد، بعد تعرضهن للاختناق بغاز ثانى أكسيد الكربون نتيجة التدفئة داخل منزلهن بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف وتم نقلهن جميعا إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى.

تفاصيل وفاة أم وبناتها الثلاث توفوا اختناقا داخل منزلهن في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إبلاغ اهالى قرية قمبش بالعثور على أسرة فى حالة غيبوبة نتيجة استنشاق غاز ثانى أكسيد الكربون، اثر تشغيل موقد التدفئة بمنزلهن بقرية قمبش.

وانتقلت أربعة سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، وتم نقل أم وثلاثة من بناتها إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، وهن: نادية جمعة صابر 50 سنة وبناتها حنان جمال محمد 11 سنة، أسماء جمال محمد 26 سنة، نورا جمال محمد 20 سنة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفهن.