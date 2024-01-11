إجراءات استخراج جواز السفر 2024 والأوراق المطلوبة.. «اعرف هتدفع كام»

يبحث الكثيرون عن إجراءات استخراج جواز السفر والأوراق المطلوبة وأيضاً الرسوم المطلوبة لاستخراجه، ومع حلول شهر رجب المبارك يزداد الطلب على رحلات أداء العمرة، مما يستدعي استخراج جواز السفر للحصول على تأشيرة العمرة أو الحج، ويقدم «الوطن»، الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة عادي - ومستعجل لعام 2024.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر عادي لأول مرة

قبل التوجه إلى مصلحة الجوازات والهجرة لاستخراج جواز السفر يجب عليك تجهيز الأوراق المطلوبة التالية:

- 4 صور شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء، وتكون 4×6.

- صورة بطاقة الرقم القومي، مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع.

- مستند يحدد الموقف من التجنيد بالنسبة للمتقدم من للذكور.

- صورة المؤهل الدراسي، مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع في حالة عدم تسجيل المؤهل الدراسي فى البطاقة الشخصية.

يمكنك الحصول على جواز السفر بعد التقديم بثلاثة أيام، وتبلغ تكلفة استخراج جواز السفر العادي 900 جنيه.

جواز السفر المستعجل

أما في حالة طلب استخراج جواز سفر لأول مرة مستعجل، فيجب عليك اتباع الخطوات التالية:

- الذهاب لمكتب مصلحة الجوازات والهجرة التابع لك.

- طلب نموذج 29 جوازات، وتسجل البيانات المطلوبة بخطك الشخصي.

- تقديم الصور الشخصية والأوراق والمستندات المطلوبة، ودفع رسوم استخراج جواز السفر المستعجل.

- سيتم تسليمك إيصال تقديم المستندات، وتسليم الجواز في نفس اليوم.

- تبلغ تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل، 1450 جنيها لا غير.