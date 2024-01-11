افتتاح مبنى إدارة تموين البياضية المطور في الأقصر

افتتحت مديرية التموين بالأقصر، مبنى إدارة تموين البياضية، بعد إتمام عمليات التطوير ورفع الكفاءة بكافة الأجهزة والأثاث، بتوجيهات وزارة التجارة والتموين، وبحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والعميد خالد شرف، مساعد وزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، والدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر.

تطوير مبنى تموين البياضية

وجرى تطوير مبنى إدارة تموين البياضية، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، والتي نفذت كافة أوجه التطوير ورفع الكفاءة، من الأثاث والتجهيزات، وإقامة صالة استقبال وانتظار، بالإضافة إلى صالتين للموظفين ومكتب لمدير الإدارة.

مشكلات الأنشطة التموين

وتختص إدارة تموين البياضية شرق الأقصر، بتلقي ودراسة وفحص مشكلات الأنشطة التموين، كما تقوم بإدارة الرقابة على المنافذ التموينية المختلفة.

رفع كفاءة مديريات التموين

يذكر أنه جرى إنشاء مركز خدمة مواطنين متطور فى البياضية، لتقديم خدمات البطاقات التموينية، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطوير ورفع كفاءة مديريات التموين ومراكز خدمة المواطنين على مستوى الجمهورية.