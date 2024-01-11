نقيب المحامين يتفقد مجمع محاكم الأقصر.. ويستمع لشكاوى الأعضاء

أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، جولة تفقدية لغرف واستراحات المحامين بمجمع محاكم الأقصر، واستمع خلالها لشكاوى المحامين، ووعدهم بتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وتقديم الخدمات النقابية التي تليق بهم.

وأكد عبدالحليم علام، أنه يتواصل مع نقيب الأقصر، الأستاذ الدوشي شاكر، بشأن الانتهاء من التراخيص الخاصة بنادي محامي الأقصر للبدء في الإنشاءات.

وشدد نقيب المحامين، خلال حديثه باستراحة المحامين بمجمع محاكم الأقصر، على أنه جاء لخدمة المحامين، والحفاظ على أموالهم، وتنمية موارد النقابة العامة.

نقابة المحامين

ولفت عبدالحليم علام، إلى أنه سيظل يعمل من أجل المحامين والمحاماة حتى آخر ثانية في عمر هذا المجلس، مؤكدًا أنه يتعرض لمحاولة لإفشاله داخل نقابة المحامين، برغم الإنجازات التي تحققت خلال فترة زمنية وجيزة.

وكان قد افتتح نادي المحامين بقفط، في محافظة قنا أمس، مؤكدا أن النقابة تسعى لإنشاء أندية تليق بالمحامين على مستوى الجمهورية، كانت على رأس أولوياتهم، ونجاحهم في تطوير وإنشاء أندية تليق بالمحامين، مؤكدًا أنه ماضٍ في خدمة وتطوير وتنمية الأصول العقارية للنقابة، بما يصب في مصلحة المحامين.