حسام موافي: «أبويا قال لي إنت ما تنفعش تبقى قاضي» (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إنه لم تكن لديه الرغبة أن يصبح طبيبًا، مشيرًا الى أنه بعدما حصل على شهادة الثانوية العامة، وكان والده رئيس محكمة النقض، كان يتمنى أن يصبح مثله يومًا من الأيام.

وأضاف موافي، خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على قناة «DMC»، قائلًا: «قالى هتكتب إيه في التنسيق، قلت له حقوق، قالي اكتب حقوق لكن مترجعش البيت تاني، ولما سألته عن السبب، قالي إنت شخصية انفعالية، مينفعش تبقى قاضي، قالى تبقى طبيب ناجح، وبالفعل كتبت طب، وأصبحت طبيب».

وتابع: «وأصبحت من الأوائل في كلية الطب، واتعينت في الكلية، ومنذ أن دخلت الثانوية العامة وحتى دخلت قصر العيني وحتى اللحظة لم أترك قصر العيني، مروحتش انتداب، أو بلاد عربية، روحت فرنسا وأمريكا عشان أتعلم».

وأكمل: «أنا بحب مصر جدًا، مصر فى دمي، وقصر العيني ليس مكانا ولكنه جنسية، وأنا بحب قصر العيني جدًا، وهو سبب نجاحنا».