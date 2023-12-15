احذر تجاهلها.. حسام موافي يكشف سر ظهور بقع حمراء على الجلد مع تقدم العمر

يتعرض الكثير من الأشخاص لظهور بقع حمراء على على البشرة مع تقدمر العمر، في أنحاء متفرقة بالجسم تسمى «النمشات الدموية» ويتراوح حجمها بين 1 إلى 3 ملم، وتظهر تحت الجلد بسبب نزيف في الشعيرات الدموية، لذلك إذ يجب على البعض الانتباه لها وتوخي الحذر في حالة ملاحظتها في أجسامهم.

وفي هذا الشأن قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال لقائها في إحدى البرامج التلفزيونية إن يرجع سبب ظهور نقط حمراء في الجسم عند كبار السن إلى عدم قدرة الشعيرات الدموية الموجودة بالقرب من سطح الجلد لديهم على الانقباض.

النمشات الدموية

وتابع «موافي» أن تسمى هذه النقط الحمراء التي تظهر على البشرة بـ «النمشات الدموية»، حيث إن العضلة المسئولة عن انقباض الشعيرات الدموية القريبة من سطح البشرة عادة تضعف مع تقدم العمر، الأمر الذي يؤدي إلى ترسب الدم وتراكمه تحت الجلد في صورة نقاط حمراء، لذلك يجب على الأشخاص الانتباه لها جيدا.

أسباب الإصابة بالنمشات الدموية

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالنمشات الدموية وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك » والتي منها:

- القيء الشديد

- السعال

- وجود قلة في الصفيحات الدموية.

- التهاب في الطبقة الداخلية للقلب

- الإصابة بسرطان الدم.

- الإصابة بمرض المكورات السحائية وهو مرض بكتيري مزمن خطير

- الإصابة بالالتهاب الوعائي