أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بـ9 أماكن

أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة عدد من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بـ9 أماكن في مختلف المحافظات، إذ يجري طرحها في الربع الأول من عام 2024 بالأخص في شهر مارس.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي بالمحافظات

وأشارت وزارة الإسكان إلى أنه يجري طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بـ9 أماكن حتي الوقت الحالي وهي:

- سوهاج الجديدة

- أسيوط الجديدة

- أسوان الجديدة

- برج العرب الجديدة

- أكتوبر الجديدة

- مدن حدائق العاصمة

- بدر

- مايو

- جارٍ مراجعة محافظات الدلتا لحصر الوحدات المتاحة

حصر الأراضي الشاغرة في المدن والمحافظات

وأكدت وزارة الإسكان أنه يجري في الوقت الحالي حصر الأراضي الشاغرة في المدن والمحافظات؛ تمهيدا لطرحها على شركات المقاولات قبل بدء طرحها للمواطنين للحجز.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أنها تستعد من أجل الانتهاء من مليون وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل في المحافظات، و25 ألف وحدة سكنية الإسكان الأخضر في المدن الجديدة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالمحافظات

- ألا يزيد عمر المتقدم على 51 عاما، وألا يقل عن 21 عاما.

- يمكن لأصحاب المعاشات التقديم بشرط ألا يزيد عمره على 75 عاما.

- عدم استفادة أو حصول المتقدم من أي شقق تم الإعلان عنها سابقا من قبل الوزارة.

- عدم حصول المتقدم على قطعه أرض خاضعة لوزارة الإسكان ضمن الأراضي المعلن عنها سابقا.

- لا يقل راتب المتقدم للحصول على الشقة عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7 آلاف جنيه.

- يتم التقديم على الوحدات داخل نفس المحافظة الخاضع لها المتقدم تبعا للرقم القومي.