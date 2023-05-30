مزاد شقق الأوقاف.. وحدات سكنية وتجارية بالتقسيط

تبدأ هيئة الأوقاف المصرية في طرح شقق ومحلات في مزادات علنية في معظم محافظات مصر، والتي تنطلق بداية من يوم 10 يونيو 2023، ويتم الاستلام فورا، وحددت شروط تمليك الشقق والمحال التجارية والمكاتب الإدارية بالمزاد العلني.

وأكدت هيئة الأوقاف المصرية، في كراسة الشروط، أن المواطن يدفع المبلغ الموضح أمام كل وحدة في كراسة الشروط، كتأمين دخول جلسة المزاد وذلك نقداً أو بشيك مصرفي من أحد البنوك المعتمدة على أن يرد في حالة عدم رسو المزاد.

استكمال تأمين شقق مزاد هيئة الأوقاف المصرية

ويستكمل صاحب أعلى سعر مبلغ التأمين في ذات الجلسة أو خلال 15 يوما كحد أقصى للسداد بالنسبة المطلوبة من إجمالي القيمة الراسي بها المزاد، وأيضا استكمال نسبة 5.5% عمولة ومصروفات إدارية وضريبة قيمة مضافة وكذا (1%) من إجمالي الثمن مصاريف تحرير عقد وكذا (2%) صيانة، وفى حالة إخلال بأداء هذه المبالغ في المواعيد المقررة تصبح جميع المبالغ المسددة حقا خالصا للهيئة، ولا يجوز المطالبة بها ويكون من حق الهيئة إعادة طرح الصفقة بالمزاد دون أي اعتراض.

طرق سداد قيمة مزاد شقق هيئة الأوقاف المصرية

ويتعهد الراسي عليه مزاد هيئة الأوقاف بسداد باقي المقدم المستحق عن العين في نفس اليوم أو خلال 15 يوما كحد أقصى للسداد ببنك القاهرة، على أن يسدد باقي ثمن الوحدة التي رست عليه في المزاد بإحدى الطرق التالية:

- سداد كامل الثمن بخصم 7% من إجمالي الثمن

- سداد نسبة 30% نقدا والباقي على ثلاث سنوات بدون فائدة.

- سداد نسبة 20% نقدا والباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي متناقصة، بالإضافة إلى النسب المقرر من التأمين والعمولة والمصروفات الإدارية والصيانة.

- سداد نسبة 15% نقدا، والباقي على سبع سنوات بفائدة البنك المركزي بالإضافة إلى النسب المقرر من التأمين والعمولة والمصروفات الإدارية والصيانة.

- سداد نسبة 10% نقداً والباقي على عشر سنوات بفائدة البنك المركزي متناقصة بالإضافة إلى النسب المقرر من التأمين والعمولة والمصروفات الإدارية والصيانة.

- سداد نسبة 10% نقدا والباقي على خمسة عشر سنوات بفائدة البنك المركزي متناقصة لإسكان الشباب بالإضافة إلى النسب المقرر من التأمين والعمولة والمصروفات الإدارية والصيانة على أن تحسب فائدة البنك المركزي وقت إجراء جلسة المزاد بالإضافة إلى النسب المقرر بالبند الثالث

ويحرر المواطن بقيمة الأقساط والفوائد شيكات بنكية آجلة.

مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الأول

ويبدأ مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الأول يوم 10 يونيو، وتضم محافظات: «القاهرة - الجيزة - القليوبية - بورسعيد -السويس-التل الكبير- الشرقية - الفيوم -بني سويف».

مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الثاني

ويجري مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الثاني يوم 17 يونيو على شقق في: «البحر الأحمر الغردقة وسفاجا – القصير»

مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الثالث

ويجري مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الثالث يوم 12 يوليو على شقق في محافظات ومدن: «طنطا - المحلة - كفر الشيخ - دمياط - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية – الدقهلية»

مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الرابع

ويجري مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الرابع يوم 17 يوليو على شقق في محافظات: «المنيا - أسيوط - سوهاج - الوادي الجديد».

مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الخامس

ويجري مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 الخامس يوم 31 يوليو على شقق في محافظات: قنا - الأقصر – أسوان.