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«الجيزة»: إيقاف تحويل 4 شقق سكنية إلى وحدات تجارية بهضبة الأهرام

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الوطن
09:18 م | الأربعاء 04 أغسطس 2021
«الجيزة»: إيقاف تحويل 4 شقق سكنية إلى وحدات تجارية بهضبة الأهرام

استمراراً لجهود أجهزة محافظة الجيزة لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع هضبة الأهرام، نجح حي الهرم، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، في ضبط 4 حالات تحويل شقق سكنية إلى وحدات تجارية بالعقارات «18 ب، 56 ن، 38 د»، ومخبز بدون ترخيص بالعقار «5 أ».

كما شملت الجهود إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن ضم للفراغ السياحي بالعقار رقم «182 ج» بالمخالفة لرسومات الترخيص، حيث جرى على الفور إيقاف الأعمال ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة بالمخالفات.

وخلال حملة لضبط مخالفات المقاهي والمحال بنطاق شارع الضغط العالي، جرت مصادرة «303 كراسي و70 قالب شيشة»، وإيداع المضبوطات جميعها مخازن الحي.

كما جرى شن عدد من حملات النظافة لرفع المخلفات خلف مساكن الشباب ومنطقة التجنيد.

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{"description":"&quot; \u0627\u0644\u062c\u064a\u0632\u0629 &quot; \u0625\u064a\u0642\u0627\u0641 \u0664 \u062d\u0627\u0644\u0627\u062a \u062a\u062d\u0648\u064a\u0644 \u0645\u0646 \u0633\u0643\u0646\u0649 \u0644\u062a\u062c\u0627\u0631\u0649 \u0648\u062d\u0627\u0644\u0629 \u0628\u0646\u0627\u0621 \u0645\u062e\u0627\u0644\u0641 \u0648\u0645\u0635\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0663\u0660\u0663 \u0643\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0667\u0660 \u0642\u0644\u0628 \u0634\u064a\u0634\u0629 \u0636\u0645\u0646 \u062c\u0647\u0648\u062f \u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0627\u0644\u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0642\u0637\u0627\u0639 \u0647\u0636\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0647\u0631\u0627\u0645"}
{"description":"&quot; \u0627\u0644\u062c\u064a\u0632\u0629 &quot; \u0625\u064a\u0642\u0627\u0641 \u0664 \u062d\u0627\u0644\u0627\u062a \u062a\u062d\u0648\u064a\u0644 \u0645\u0646 \u0633\u0643\u0646\u0649 \u0644\u062a\u062c\u0627\u0631\u0649 \u0648\u062d\u0627\u0644\u0629 \u0628\u0646\u0627\u0621 \u0645\u062e\u0627\u0644\u0641 \u0648\u0645\u0635\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0663\u0660\u0663 \u0643\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0667\u0660 \u0642\u0644\u0628 \u0634\u064a\u0634\u0629 \u0636\u0645\u0646 \u062c\u0647\u0648\u062f \u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0627\u0644\u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0642\u0637\u0627\u0639 \u0647\u0636\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0647\u0631\u0627\u0645"}
{"description":"&quot; \u0627\u0644\u062c\u064a\u0632\u0629 &quot; \u0625\u064a\u0642\u0627\u0641 \u0664 \u062d\u0627\u0644\u0627\u062a \u062a\u062d\u0648\u064a\u0644 \u0645\u0646 \u0633\u0643\u0646\u0649 \u0644\u062a\u062c\u0627\u0631\u0649 \u0648\u062d\u0627\u0644\u0629 \u0628\u0646\u0627\u0621 \u0645\u062e\u0627\u0644\u0641 \u0648\u0645\u0635\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0663\u0660\u0663 \u0643\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0667\u0660 \u0642\u0644\u0628 \u0634\u064a\u0634\u0629 \u0636\u0645\u0646 \u062c\u0647\u0648\u062f \u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0627\u0644\u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0642\u0637\u0627\u0639 \u0647\u0636\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0647\u0631\u0627\u0645"}
{"description":"&quot; \u0627\u0644\u062c\u064a\u0632\u0629 &quot; \u0625\u064a\u0642\u0627\u0641 \u0664 \u062d\u0627\u0644\u0627\u062a \u062a\u062d\u0648\u064a\u0644 \u0645\u0646 \u0633\u0643\u0646\u0649 \u0644\u062a\u062c\u0627\u0631\u0649 \u0648\u062d\u0627\u0644\u0629 \u0628\u0646\u0627\u0621 \u0645\u062e\u0627\u0644\u0641 \u0648\u0645\u0635\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0663\u0660\u0663 \u0643\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0667\u0660 \u0642\u0644\u0628 \u0634\u064a\u0634\u0629 \u0636\u0645\u0646 \u062c\u0647\u0648\u062f \u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0627\u0644\u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0642\u0637\u0627\u0639 \u0647\u0636\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0647\u0631\u0627\u0645"}
{"description":"&quot; \u0627\u0644\u062c\u064a\u0632\u0629 &quot; \u0625\u064a\u0642\u0627\u0641 \u0664 \u062d\u0627\u0644\u0627\u062a \u062a\u062d\u0648\u064a\u0644 \u0645\u0646 \u0633\u0643\u0646\u0649 \u0644\u062a\u062c\u0627\u0631\u0649 \u0648\u062d\u0627\u0644\u0629 \u0628\u0646\u0627\u0621 \u0645\u062e\u0627\u0644\u0641 \u0648\u0645\u0635\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0663\u0660\u0663 \u0643\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0667\u0660 \u0642\u0644\u0628 \u0634\u064a\u0634\u0629 \u0636\u0645\u0646 \u062c\u0647\u0648\u062f \u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0627\u0644\u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0642\u0637\u0627\u0639 \u0647\u0636\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0647\u0631\u0627\u0645"}
{"description":"&quot; \u0627\u0644\u062c\u064a\u0632\u0629 &quot; \u0625\u064a\u0642\u0627\u0641 \u0664 \u062d\u0627\u0644\u0627\u062a \u062a\u062d\u0648\u064a\u0644 \u0645\u0646 \u0633\u0643\u0646\u0649 \u0644\u062a\u062c\u0627\u0631\u0649 \u0648\u062d\u0627\u0644\u0629 \u0628\u0646\u0627\u0621 \u0645\u062e\u0627\u0644\u0641 \u0648\u0645\u0635\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0663\u0660\u0663 \u0643\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0667\u0660 \u0642\u0644\u0628 \u0634\u064a\u0634\u0629 \u0636\u0645\u0646 \u062c\u0647\u0648\u062f \u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0627\u0644\u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0642\u0637\u0627\u0639 \u0647\u0636\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0647\u0631\u0627\u0645"}
{"description":"&quot; \u0627\u0644\u062c\u064a\u0632\u0629 &quot; \u0625\u064a\u0642\u0627\u0641 \u0664 \u062d\u0627\u0644\u0627\u062a \u062a\u062d\u0648\u064a\u0644 \u0645\u0646 \u0633\u0643\u0646\u0649 \u0644\u062a\u062c\u0627\u0631\u0649 \u0648\u062d\u0627\u0644\u0629 \u0628\u0646\u0627\u0621 \u0645\u062e\u0627\u0644\u0641 \u0648\u0645\u0635\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0663\u0660\u0663 \u0643\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0667\u0660 \u0642\u0644\u0628 \u0634\u064a\u0634\u0629 \u0636\u0645\u0646 \u062c\u0647\u0648\u062f \u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0627\u0644\u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0642\u0637\u0627\u0639 \u0647\u0636\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0647\u0631\u0627\u0645"}
{"description":"&quot; \u0627\u0644\u062c\u064a\u0632\u0629 &quot; \u0625\u064a\u0642\u0627\u0641 \u0664 \u062d\u0627\u0644\u0627\u062a \u062a\u062d\u0648\u064a\u0644 \u0645\u0646 \u0633\u0643\u0646\u0649 \u0644\u062a\u062c\u0627\u0631\u0649 \u0648\u062d\u0627\u0644\u0629 \u0628\u0646\u0627\u0621 \u0645\u062e\u0627\u0644\u0641 \u0648\u0645\u0635\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0663\u0660\u0663 \u0643\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0667\u0660 \u0642\u0644\u0628 \u0634\u064a\u0634\u0629 \u0636\u0645\u0646 \u062c\u0647\u0648\u062f \u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0627\u0644\u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0642\u0637\u0627\u0639 \u0647\u0636\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0647\u0631\u0627\u0645"}
{"description":"&quot; \u0627\u0644\u062c\u064a\u0632\u0629 &quot; \u0625\u064a\u0642\u0627\u0641 \u0664 \u062d\u0627\u0644\u0627\u062a \u062a\u062d\u0648\u064a\u0644 \u0645\u0646 \u0633\u0643\u0646\u0649 \u0644\u062a\u062c\u0627\u0631\u0649 \u0648\u062d\u0627\u0644\u0629 \u0628\u0646\u0627\u0621 \u0645\u062e\u0627\u0644\u0641 \u0648\u0645\u0635\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0663\u0660\u0663 \u0643\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0667\u0660 \u0642\u0644\u0628 \u0634\u064a\u0634\u0629 \u0636\u0645\u0646 \u062c\u0647\u0648\u062f \u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0627\u0644\u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0642\u0637\u0627\u0639 \u0647\u0636\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0647\u0631\u0627\u0645"}
{"description":"&quot; \u0627\u0644\u062c\u064a\u0632\u0629 &quot; \u0625\u064a\u0642\u0627\u0641 \u0664 \u062d\u0627\u0644\u0627\u062a \u062a\u062d\u0648\u064a\u0644 \u0645\u0646 \u0633\u0643\u0646\u0649 \u0644\u062a\u062c\u0627\u0631\u0649 \u0648\u062d\u0627\u0644\u0629 \u0628\u0646\u0627\u0621 \u0645\u062e\u0627\u0644\u0641 \u0648\u0645\u0635\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0663\u0660\u0663 \u0643\u0631\u0633\u0649 \u0648\u0667\u0660 \u0642\u0644\u0628 \u0634\u064a\u0634\u0629 \u0636\u0645\u0646 \u062c\u0647\u0648\u062f \u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0627\u0644\u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0642\u0637\u0627\u0639 \u0647\u0636\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0647\u0631\u0627\u0645"}

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