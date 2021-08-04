«الجيزة»: إيقاف تحويل 4 شقق سكنية إلى وحدات تجارية بهضبة الأهرام

استمراراً لجهود أجهزة محافظة الجيزة لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع هضبة الأهرام، نجح حي الهرم، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، في ضبط 4 حالات تحويل شقق سكنية إلى وحدات تجارية بالعقارات «18 ب، 56 ن، 38 د»، ومخبز بدون ترخيص بالعقار «5 أ».

كما شملت الجهود إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن ضم للفراغ السياحي بالعقار رقم «182 ج» بالمخالفة لرسومات الترخيص، حيث جرى على الفور إيقاف الأعمال ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة بالمخالفات.

وخلال حملة لضبط مخالفات المقاهي والمحال بنطاق شارع الضغط العالي، جرت مصادرة «303 كراسي و70 قالب شيشة»، وإيداع المضبوطات جميعها مخازن الحي.

كما جرى شن عدد من حملات النظافة لرفع المخلفات خلف مساكن الشباب ومنطقة التجنيد.