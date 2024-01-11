دبلوماسي سابق: بلينكن استعرض أمام الرئيس السيسي نتائج جولته بالمنطقة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه مما لا يدع مجالا للشك أن هناك حراكا دوليا وإقليميا وعربيا ملاحظا بالفترة الراهنة، على خلفية مخاوف متزايدة من خروج الأوضاع الإقليمية عن السيطرة، لافتا إلى تزايد المخاوف العالمية من تطور الصراع بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وجنوب لبنان.

الهجمات على حركة الملاحة تمثل خطرا على الاقتصاد الدولي

وأضاف «هريدي» في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الهجمات على الملاحة تمثل خطرا على الاقتصاد الدولي من جانب، وعلى الاستقرار الإقليمي من جانب آخر، لافتا إلى أن الجولة الرابعة لوزير الخارجية الأمريكي تضمنت زيارة عدة دول إقليمية منذ 4 يناير الماضي وانتهت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقاهرة.

بلينكن يستعرض أمام الرئيس السيسي نتائج المباحثات

وأردف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن لقاء اليوم كان فرصة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن يستعرض أمام الرئيس نتائج محصلة المباحثات التي أجراها في كل العواصم التي زارها.