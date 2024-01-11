خبير علاقات دولية: زيارة مصر في ختام جولة بلينكن يعكس دورها المركزي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة تحمل دلالة مهمة، لافتا إلى أن الزيارة تأتي في ختام جولة بلينكن للمنطقة، والتي زار فيها تركيا واليونان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

أهمية مصر الإقليمية

وأضاف «أحمد» في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن زيارة بلينكن للقاهرة في ختام جولته تعكس الأهمية المركزية لها، وحرص وزير الخارجية الأمريكي على أن يدلي لمصر جميع وجهات النظر التي استمع لها خلال هذه الجولة.

الولايات المتحدة تعول على مصر في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأردف خبير العلاقات الدولية، أن خاصة الأطراف العربية والإقليمية ثم طرفي النزاع، فلسطين وإسرائيل، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعول على مصر في التوصل لحل الأزمة بمساراتها المختلفة الإنسانية والسياسية والأمنية.