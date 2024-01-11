رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبير علاقات دولية: زيارة مصر في ختام جولة بلينكن يعكس دورها المركزي

كتب:

هاجر عمر
08:36 م | الخميس 11 يناير 2024
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة تحمل دلالة مهمة، لافتا إلى أن الزيارة تأتي في ختام جولة بلينكن للمنطقة، والتي زار فيها تركيا واليونان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

أهمية مصر الإقليمية

وأضاف «أحمد» في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن زيارة بلينكن للقاهرة في ختام جولته تعكس الأهمية المركزية لها، وحرص وزير الخارجية الأمريكي على أن يدلي لمصر جميع وجهات النظر التي استمع لها خلال هذه الجولة.

الولايات المتحدة تعول على مصر في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأردف خبير العلاقات الدولية، أن خاصة الأطراف العربية والإقليمية ثم طرفي النزاع، فلسطين وإسرائيل، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعول على مصر في التوصل لحل الأزمة بمساراتها المختلفة الإنسانية والسياسية والأمنية.

اقرأ المزيد:

«بلينكن»: واشنطن تسعى للتأكد من عدم انفجار الوضع في الضفة الغربية

«المصري للشؤون الإفريقية»: تحركات «بلينكن» في المنطقة مناورة لتصفية القضية الفلسطينية

الفشل الرابع لـ«أنتوني بلينكن»

متحدث «فتح»: زيارة «بلينكن» لتل أبيب فشلت بسبب الموقف الإسرائيلي المتعنت في الحرب على غزة

بلينكن: دول كثيرة بالشرق الأوسط مستعدة للاستثمار والتمويل في مستقبل غزة

القاهرة الإخبارية: «بلينكن» يؤكد نزوح 80 ألف إسرائيلي جراء التصعيد مع لبنان

كيف واجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوط «بلينكن» لعودة الفلسطنيين إلى شمال غزة؟
بقلم هاجر عمر