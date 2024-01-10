رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المصري للشؤون الإفريقية»: تحركات «بلينكن» في المنطقة مناورة لتصفية القضية الفلسطينية

كتب:

مريم جاد
10:34 م | الأربعاء 10 يناير 2024
السفير صلاح حليمة

السفير صلاح حليمة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي تهجيرًا قسريًا، ولكنه بشكل طوعي، من خلال تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة.

وتابع «حليمة» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن وقف إطلاق النار هو المحور الذي يجب أن يتحرك عليه المستوى الإقليمي والدولي، مضيفًا أن القمة العربية الإسلامية قدمت خطة واضحة تمامًا لمعاجلة القضية الفلسطينية بشكل كامل سواء في قطاع غزة أو القدس أو الضفة وهناك حديث الآن على دمج المقاومة في السلطة الفلسطينية، ومعالجة القضية الفلسطينية بشكل كامل.

وتابع أن تحركات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة العربية، تدخل في إطار المناورة الأمريكية لكسب الوقت لإتاحة الفرصة للاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

اقرأ المزيد:

السفير صلاح حليمة: مصر أولت إفريقيا اهتماما خاصا في 4 محاور بينها الاقتصاد

السفير صلاح حليمة: مصر من الدول المرشحة بقوة لقبول عضويتها بقمة بريكس

السفير صلاح حليمة: القمة الأفريقية الروسية تسعى لخلق شراكة عميقة

السفير صلاح حليمة: الدول الكبرى تتهافت على أفريقيا بسبب مواردها الطبيعية

السفير صلاح حليمة: هناك تركيز على تسريع تفعيل عملية التجارة الحرة الأفريقية

السفير صلاح حليمة: الرئيس السيسي عبر عن معاناة أفريقيا في مؤتمر المناخ

السفير صلاح حليمة: أفريقيا لا تستطيع الاستغناء عن القيادة المصرية

السفير صلاح حليمة: الإعلان الدستوري بالسودان له أهمية بالغة للمنطقة

السفير صلاح حليمة: السيسي أكد ضرورة وجود مؤسسات تعليمية لمكافحة الفساد
بقلم مريم جاد