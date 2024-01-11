أستاذ قانون عن محاكمة إسرائيل: قادة الاحتلال في حالة تخبط «فيديو»

تحدث الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون، حول ما جاء في الجلسة الأولى لمحاكمة إسرائيل، أمام المحكمة الدولية، مشيرًا إلى أن جلسة اليوم وُصفت بأنها «محاكمة القرن»، وذلك فيما يتعلق بممارسات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، كما أن محاكمة إسرائيل جعلت قادة الاحتلال في حالة من التخبط.

الإبادة الجماعية

وأضاف خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تطبيق «زووم»، أن الفريق القانوني الذي مثل جنوب إفريقيا، أثبت بأن الجريمة مكتملة الأركان، سواء بركنيها المادي والمعنوي، من خلال تقديم صورة واضحة، موثقة بالفيديو وبالصور، لكل الجرائم التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تأتي في سياق المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية».

وتابع: «تم إثبات النية لدى قادة الاحتلال من خلال التصريحات التي أدلوا بها نحو توجيه جنود وقوات باتجاه ارتكاب هذه الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، ووجدنا منذ يوم أمس، أن هناك حالة من التخبط لدى قادة دولة الاحتلال حتى يخرج نتنياهو ويتحدث أن إسرائيل لا تريد احتلال قطاع غزة، ولا تريد أن تستهدف المدنيين».