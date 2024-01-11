بماذا وصفت دولة الاحتلال جنوب إفريقيا بعد دعوى محكمة العدل الدولية؟

ردت دولة الاحتلال الإسرائيلي على دعوى جنوب إفريقيا بشأن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية، حيث زعمت أن كل ما تروج له جنوب إفريقيا «نفاق وأكاذيب».

ووصفت الخارجية الإسرائيلية دولة جنوب إفريقيا بأنها «ذراع قانوني للفصائل الفلسطينية»، في قضية بُنيت على ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، بحسب ما نشرته وكالة رويترز، نقلًا عن مزاعم الخارجية الإسرائيلية.

نتنياهو يزعم: نحارب الأكاذيب

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلًا: «نفاق جنوب إفريقيا يصل إلى السماء، نحن نحارب الأكاذيب، اليوم رأينا عالمًا مقلوبًا رأسًا على عقب، إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما تحارب الإبادة الجماعية».

انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي

ومنذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، مع فرض حصار شديد يقترب من يومه الـ100، ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من نقص حاد في الغذاء والأدوية نتيجة الحصار.

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي جزءًا كبيرًا من شمال ووسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني ونزوح أكثر من 2 مليون من منازلهم، ووصفت الأمم المتحدة ما يحدث في غزة بـ«الكارثة الإنسانية».

جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية

وتتهم جنوب إفريقيا في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، دولة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، إذ أعلنت الأمم المتحدة أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع الأمم المتحدة وأهدافها، كما يدينها العالم.