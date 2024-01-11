«حماية المستهلك»: بهذه الطريقة نحارب الإعلانات الوهمية والصفحات المجهولة

قال إسلام الجزار، المسؤول الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، إن التجارة الإلكترونية انتشرت بصورة كبيرة، وكان لابد من وضع ضوابط لتنظيمها، مع تحذير المواطنين من الانخداع بالإعلانات الوهمية على السوشيال ميديا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «ON»، أنه في إطار حرص جهاز حماية المستهلك على المواطن المصري، تم إصدار بيان صحفي، حذرنا خلاله من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية والمضللة، خاصة من خلال المنصات غير المعتمدة المنتشرة على التواصل الاجتماعي، موضحًا أن تلك الصفحات نرى على سبيل المثال، أنها من سياستها عدم الاستبدال والاسترجاع، وتعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات.

ولفت إلى أن المواطن الذي يتعرض لأي مشكلة نتيجة شراء سلعة معينة، عليه اللجوء إلينا من خلال الخط الساخن 19588، ومن خلال الكيو آر كود الخاص بحماية المستهلك على الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك.

وتابع: «تأتي لنا شكاوى من مواطنين نتيجة شراء سلعة من صفحات وهمية ومجهولة وليس لها مقر والبائع غير معلوم، وهذا النوع من الشكاوى نفحصه أيضًا، ولكن يأخذ منا بعض الوقت، لأننا مثلا نقوم بشراء منتج من هذه الصفحة المبلغ عنها، ونحصل على بيانات البائع من شركات الشحن، وننسق مباحث الإنترنت للوصول لبيانات البائع».

وشدد على أن المواطن يجب أن يكون لديه الوعي الكافي، وألا ينخدع من تلك الإعلانات الوهمية، ولا يقوم بشراء أي منتج من صفحات مجهولة.