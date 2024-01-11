رئيس «تصديرى الصناعات الكيماوية»: 800 مليون دولار تعاقدات متوقعة خلال معرض «بلاستيكس 2024»

قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن «بلاستيكس 2024» يُعد من أكبر المعارض للبلاستيك والمطاط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن ما يميز الدورة الحالية من المعرض الثقة الكبيرة فى المنتج المصرى، وتوقع «أبوالمكارم» فى حواره لـ«الوطن»، إبرام تعاقدات خلال المعرض تتعدى قيمتها 800 مليون دولار، مشيراً إلى أن المجلس يسعى إلى زيادة الصادرات من المواد البلاستيكية إلى 3.2 مليار دولار خلال العام الجديد.

نستورد 65% من المواد الخام ونسعى لزيادة حجم التصنيع المحلى.. ونساعد المُصنِّعين فى تسويق منتجاتهم

كيف ترى أهمية معرض بلاستيكس 2024؟

- «بلاستيكس 2024» يُعد من أكبر المعارض للبلاستيك والمطاط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشارك فى نسخة العام الحالى من المعرض أكثر من 400 عارض، سواء عارضين لماكينات التصنيع أو المنتج النهائى أو للمادة الخام، وهى الأكثر انتشاراً خلال هذه النسخة من المعرض، فالكثير من صناع المادة الخام سارعوا فى المشاركة فى هذا المعرض من أجل عرض منتجاتهم وتزويد السوق المصرية بالمادة الخام المحلية من البتروكيماويات، ولدينا 65% من المادة الخام يتم استيرادها من الخارج والباقى يُصنع محلياً، ونحاول خلال الفترة الحالية سد هذه الفجوة والتقليل من حجم الواردات وزيادة حجم التصنيع المحلى، وبالفعل المُصنع المحلى أصبح يلجأ للمادة الخام المحلية أكثر من المستوردة.

ما مميزات المعرض هذا العام؟

- شاهدت عدداً كبيراً للغاية من المشترين الأجانب فى النسخة الحالية من المعرض، واستقطاب عدد كبير من بعثات المشترين أمر لم يكن موجوداً فى السنوات السابقة، وهذا يدل على ثقة المشترى الأجنبى فى المنتج المصرى، وأن هناك سوقاً كبيرة وواسعة للمنتجات المصرية بالخارج، وبالتالى جاءوا إلى هنا فى المعرض للشراء والتعاقد، وبالفعل هناك الكثير من التعاقدات التى تمت من خلال المعرض هذا العام، وأتوقع إبرام تعاقدات خلال هذه الدورة من المعرض لا تقل قيمتها عن 700 أو 800 مليون دولار.

كيف نستطيع زيادة نسبة الصادرات المصرية من البلاستيك؟

- هذا دور المجالس التصديرية من خلال تسويق منتجات مختلف الشركات المصرية، سواء شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، بالإضافة إلى خلق أسواق جديدة خارج مصر، ومنها الأسواق الأفريقية، التى كانت منسية على مدار فترات طويلة سابقة، وهذا ما نعمل عليه بالفعل منذ نحو عامين وبدأنا دخول أسواق لم نكن وصلنا إليها من قبل داخل قارة أفريقيا، بالإضافة إلى وجودنا القوى والمهم فى الدول الأوروبية، مثل إيطاليا وتركيا وألمانيا، والمنتجات المصرية تحظى بمكانة جيدة فى دول الخارج، ولدينا العديد من المنافسين فيما يتعلق بالمنتجات البلاستيكية، وهو أمر طبيعى للصناعات فى جميع الدول، ومن أبرز المنافسين لنا هى المنتجات التركية، وخلال الفترة الماضية استطعنا الفوز بجزء كبير من السوق الخارجية التى كانت تسيطر عليها.

هل نجحتم فى إقامة أسواق خارجية للمنتجات المصرية بالدول الأفريقية؟

- «البضاعة الحاضرة» كانت كلمة السر فى الدول الأفريقية، حيث استطعنا إقامة مناطق لوجيستية ومخازن فى بعض بلدان أفريقيا، ووجدت بها المنتجات والبضائع المصرية بشكل مستمر على مدار العام، ووجدنا أن المستهلك الأفريقى دائماً يحب شراء «البضاعة الحاضرة»، ومن خلال هذه الطريقة استطعنا التغلب على بعض المشكلات التى كانت تواجهنا مع بعض البنوك الأفريقية فيما يتعلق بتحويل العملات والتى كانت تُعيق تصدير المنتجات المصرية.

ما أهم التحديات التى تواجهونها؟

- فتح الاعتمادات وتوافر المواد الخام المستوردة التى نعتمد عليها كثيراً، وأيضاً تدبير العملة الأجنبية، التى سنتغلب عليها من خلال زيادة معدل التصدير، والتى ستوفر الكثير من العملة الصعبة وستساعدنا بالتالى فى استيراد الخامات.

المعرض وصادرات مصر

العديد من العارضين فى معرض بلاستيكس يقدمون منتجات نهائية من البلاستيك، ويُعد فرصة جيدة لتسويق المنتج المصرى بشكل أكبر وأوسع، ونستهدف من خلال الدورة الحالية من المعرض زيادة نسبة حجم الصادرات، ففى العام الماضى حققنا حجم صادرات كبيراً فيما يخص البلاستيك تعدى قيمة الـ2.5 مليار دولار، وفى العام الجارى نستهدف وصول نسبة الصادرات من البلاستيك إلى ما بين 3 و3.2 مليار دولار.