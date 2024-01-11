القاهرة الإخبارية: رئيس الوزراء الإسرائيلي يتهم جنوب إفريقيا بالنفاق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: إن نفاق جنوب إفريقيا يصل السماء.

وتأتي تصريحات نتنياهو كرد فعل على قيام دولة جنوب إفريقيا بإقامة دعوى في المحكمة الدولية بلاهاي، تتهم فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة، ضد الفلسطينيين العزل، وقامت اليوم بتقديم الأدلة والترافع في القضية، على أن تقوم إسرائيل غدا بالدفاع عن نفسها بحسب قواعد المحكمة.