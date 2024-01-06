إجازات لا تمنع ترقية الموظف في قانون الخدمة المدنية

الترقية من الأمور المهمة جدا لكل موظف في مؤسسات الدولة المختلفة، لأنها تساعده على التقدم في عمله وتحقيق نجاحات أكبر، ونظم قانون الخدمة المدنية كل الأمور المتعلقة بالترقيات وحالات الحصول عليها أو الحالات التي تمنع الموظف من نيل ترقيته.

ترقية الموظفين

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية حدد كثيرا من الأمور فيما يتعلق بالوظائف أو الموظفين والترقية من ضمن هذه الأمور.

الإجازة المرضية ورعاية الطفل

وأوضح عبد المجيد لـ«الوطن» أنه بالرغم من أن هناك بعض الحالات التي تمنع حصول الموظف على ترقيته إلا أن القانون حدد استثناءات مثل حالة الإجازة المرضية أو إجازة رعاية الطفل للسيدات لافتا إلى أن ذلك يعد استثناء من المادة الأصلية التي تنص على أن الإجازات بدون أطر تمنع الموظف من الحصول على الترقية.

حالات تمنع الترقية

وأكد الخبير القانوني، أنه على الموظفين الحذر من الحالات التي قد تقف بينهم وبين الحصول على الترقية، ومنها الجزاءات، الوقف عن العمل، الإعارة، الإجازة بدون مرتب باستثناء الحالات التي تم توضيحها، مؤكدا أنه لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين، وذلك وفقا لأحكام القانون.