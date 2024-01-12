جنوب أفريقيا: لدينا حجج وأدلة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

قال متحدث وزارة العدل بجنوب أفريقيا كريسبين فيري، إنّ بلاده لديها الحجج والأدلة في دعواها أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، داعيًا إلى الحصول على المزيد من الدعم من كل الدول التي تدعم هذه القضية.

وأضاف «فيري»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن ممتنون جدا للنتائج التي توصلنا إليها حتى الآن من جانب دولة جنوب أفريقيا حيث إننا قدمنا ما نقتنع به، إذ ترتكب إسرائيل مذابح إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهذا ما طرحناه اليوم، ونحن على قناعة بأن هذه القضية لها أساس كبير ونحن أيضا متشجعون بهذا الموقف من جانب الكثير من الدول التي تشجعنا حتى تكون هناك قضية حقيقية ضد ما تفعله إسرائيل».

وتابع متحدث وزارة العدل بجنوب أفريقيا: «نعلم تماما أن الأمر ليس باليسير في ظل الظروف الراهنة، وفي ضوء ما ذكره جون كيربي، ولقد قدمنا قضية كبيرة وقوية ولدينا الحجج الكثيرة ولدينا الكثير من الأدلة والبراهين في هذه القضية، ولا نتحدث دون دلائل أو أسس، وبالتالي، فإن لدينا الكثير من المسارات المتبعة».