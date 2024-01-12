الدعاء للميت في بداية شهر رجب: «اللهم ادخله جنتك»

مع أول ليلة لشهر رجب، يحرص كل منا على اغتنام تلك الأوقات والقيام بالكثير من الطاعات وإخراج الصدقات والعبادات والدعاء ومن بين الدعاء الدعاء للميت في شهر رجب، أملا في استجابة الدعاء لحرمة الشهر الفضيل، وقال الدكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد سيدنا الحسين إن الحرص على الدعاء في شهر رجب من الأعمال المستحبة، والدعاء للميت من أفضل الأعمال التي يمكن أن يقدمها أهل المتوفى له.

الدعاء للميت

وأضاف إمام مسجد سيدنا الحسين، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «يفضل عند الدعاء للميت البدء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لجميع الأموات والدعاء للمتوفي بقول: «اللهم ادخله جنتك اللهم اني اسالك الفردوس الأعلى نزلا له اللهم ابني له بيتا في الجنة واجعل بملتقانا هناك اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا».

الدعاء للميت

وتابع في الدعاء للميت في بداية شهر رجب: «اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم اظله تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك، اللهم بيض وجهه يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم ثبت أقدامه يوم تزل فيها الأقدام».

واستكمل في الدعاء للميت : «اللهم يامن كتابه واكتبه عندك من الصالحين مع الصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم اكتبه عندك من الصابرين وجازه جزاء الصابرين وسائر أموات المسلمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد خير الخلق كلهم».