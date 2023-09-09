الدعاء للميت بالجنة.. اللهم اكتبه عندك من الصابرين

يعد الدعاء للميت بالجنة من أكثر الأمور قربًا لقلوب أهل المتوفى، وذلك لما فيه من حثهم على الصبر وأن فقيدهم في مكان أفضل، وفي هذا الصدد قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، إنّ الدعاء للميت بالجنة من شأنه رفع درجة الميت والتضرع إلى الله بالتجاوز عن سيئاته.

صيغ الدعاء للميت بالجنة

ولفت الخطيب بالأوقاف في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أنّ هناك صيغا عديدة للدعاء للميت بالجنة، ومنها:

اللهم اجعل المتوفى في منزلة الصالحين والشهداء، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُا، وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُااللَّهُمَّ أسألك باسمك الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين أن تنوّر قبرها وترحمها من العذاب والعقاب وأن تثبِّتها عند السؤال فإنها في ذمتك فأبعدها يا ربّ عن فتنة القبر وعذاب النَّارِ إنك أنت الرحيم الكريم.

الدعوة بتنقيته من الذنوب والخطايا

بالإضافة إلى: اللهم اكتبه عندك من الصابرين وزده يقينا وحبا في لقائك ومتع عينيه برؤية ملائكتك اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجة وقه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم أطعمة من الجنة واسقه من الجنة وأظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك اللهم بيض وجهه يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه.